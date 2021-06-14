بعد قمة التصالح رسالة خطة عاجلة من السيسي إلى أمير دولة قطر تخص هذا اشأن

الإثنين 14 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يتوجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم (الأحد)، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على «بيان العُلا» في السعودية في 5 يناير (كانون الثاني) يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين.

جاء ذلك في بيان للسفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال المتحدث إن شكري سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.

وأضاف أن الوزير شكري سيشارك أيضاً في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، التي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

وبحسب البيان، فمن المقرر أيضاً أن يعقد شكري جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار مصر 25 مايو (أيار) الماضي حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلمه دعوة من أمير قطر لزيارة الدوحة