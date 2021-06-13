غراب يتسبب في إحالة مسؤولين للتحقيق بـ «عدن»

الأحد 13 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت مؤسسة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، اليوم الأحد، أن غرابا تسبب في إحالة طواقم فنية إلى التحقيق، بعد إغراقه أنحاء من المدينة في الظلام.

وذكرت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "غراباً بنى عشاً له على أسلاك نقل التيار الكهربائي في منطقة الشيخ اسحاق بمديرية المعلا في مدينة عدن، ما أدى إلى فصل جمبر (توصيلة) أحد أعمدة ربط الكهرباء وانقطاع الخدمة عن أحياء عدة منذ مساء السبت وحتى ظهر اليوم".

وأضافت أن مدير مؤسسة الكهرباء بعدن، سالم الوليدي، وجه بإحالة موظفي الطوارئ في المنطقة الأولى المناوبين إلى التحقيق، بسبب عدم إصلاحهم العطب البسيط الذي تسبب به الغراب وأغرق أحياء عدة في الظلام.

وتُفاقم انقطاعات الكهرباء في عدن من ارتفاع درجة الحرارة في المدينة الساحلية التي تصل إلى أكثر من 32 درجة مئوية.

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية تقديم منحة نفطية لصالح تشغيل محطات الكهرباء في اليمن، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مسعى لتقليل انقطاع الكهرباء وتحسين الخدمة، فضلاً عن أثرها الإيجابي على الجانب الاقتصادي من خلال تحسين قيمة العملة المحلية وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة اليمنية.