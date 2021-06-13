الحوثيون يستهدفون مدرسة سعودية في ”عسير“ بطائرة مفخخة

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سقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد 13 يونيو/حزيران، على مدرسة جنوب غربي السعودية، دون أن يسفر الحادث عن إصابات، وفق إعلام محلي رسمي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن "الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير".
وأضافت: "بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات".