الكويت تبلغ ”غريفيث“ رؤيتها لإحلال السلام في اليمن

الأحد 13 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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زار المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، دولة الكويت، في إطار جولة شملت عدداً من العواصم في المنطقة لبحث سبل حل الأزمة اليمنية، حيث أكدت الكويت لغريفيث على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية لتحقيق السلام في اليمن.

والتقى غريفيث رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقشوا الوضع في اليمن وضرورة استئناف العملية السياسية، وفق ما نشرته صفحة المبعوث على تويتر.

وأثنى غريفيث على الدعم المستمر الذي تقدمه الكويت لجهود السلام في اليمن، وما تقدمه خاصة على الصعيد الإنساني ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

من جانبها قالت وكالة الأنباء "كونا" إن وزير الخارجية الكويتي جدد التزام بلاده بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكل الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام في اليمن والمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكدا دعم دولة الكويت للإجراءات والجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.

كما جدد وزير الخارجية إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية والتي تعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الخليجي والعربي مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكان غريفيث قد زار مطلع الأسبوع الماضي إيران والتقى ثلاثة من كبار مسؤولي وزارة الخارجية فيها.