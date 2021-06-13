الكويت تبلغ ”غريفيث“ رؤيتها لإحلال السلام في اليمن ملتقى ”جراحين شمال المانيا“ يختار أطروحة اليمنية ”ندى قرعة“ ضمن أفضل 20 مشاركة وكالة دولية تكشف عن ”اشتراطات“ حوثية أفشلت ”المهمة العمانية“ وأعاقت وقف الحرب توجه سعودي لمحاسبة من يعرقل اتفاق الرياض والسفير آل جابر يتحدث عن عودة الحكومة الى عدن لقاء أميركي يبحث الحاجة للمزيد من المانحين لتقديم تمويل اضافي لمحافظة مأرب أول رد حكومي على العرض الحوثي المتضمن إبرام صفقة تبادل شاملة تشمل الإفراج عن قيادات كبيرة جثة الشهيد الدعيس ضمن صفقة تبادل بالضالع والقاضي الحجري شهيدا بعد أن ظل مصيره مجهولا المليشيات الحوثية تفاقم المأساه وتهاجم الطواقم الصحية ترامب يخرج عن صمتة ويهاجم بايدن ويقدم نصحية قبل لقاء بوتن فيسبوك تتوسع في سياسة العمل من المنزل وتقترح هذه الخطة
زار المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، دولة الكويت، في إطار جولة شملت عدداً من العواصم في المنطقة لبحث سبل حل الأزمة اليمنية، حيث أكدت الكويت لغريفيث على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية لتحقيق السلام في اليمن.
والتقى غريفيث رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقشوا الوضع في اليمن وضرورة استئناف العملية السياسية، وفق ما نشرته صفحة المبعوث على تويتر.
وأثنى غريفيث على الدعم المستمر الذي تقدمه الكويت لجهود السلام في اليمن، وما تقدمه خاصة على الصعيد الإنساني ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.
من جانبها قالت وكالة الأنباء "كونا" إن وزير الخارجية الكويتي جدد التزام بلاده بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكل الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن.
وشدد الوزير على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام في اليمن والمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكدا دعم دولة الكويت للإجراءات والجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.
كما جدد وزير الخارجية إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية والتي تعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الخليجي والعربي مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكان غريفيث قد زار مطلع الأسبوع الماضي إيران والتقى ثلاثة من كبار مسؤولي وزارة الخارجية فيها.