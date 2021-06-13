الكويت تبلغ ”غريفيث“ رؤيتها لإحلال السلام في اليمن ملتقى ”جراحين شمال المانيا“ يختار أطروحة اليمنية ”ندى قرعة“ ضمن أفضل 20 مشاركة وكالة دولية تكشف عن ”اشتراطات“ حوثية أفشلت ”المهمة العمانية“ وأعاقت وقف الحرب توجه سعودي لمحاسبة من يعرقل اتفاق الرياض والسفير آل جابر يتحدث عن عودة الحكومة الى عدن لقاء أميركي يبحث الحاجة للمزيد من المانحين لتقديم تمويل اضافي لمحافظة مأرب أول رد حكومي على العرض الحوثي المتضمن إبرام صفقة تبادل شاملة تشمل الإفراج عن قيادات كبيرة جثة الشهيد الدعيس ضمن صفقة تبادل بالضالع والقاضي الحجري شهيدا بعد أن ظل مصيره مجهولا المليشيات الحوثية تفاقم المأساه وتهاجم الطواقم الصحية ترامب يخرج عن صمتة ويهاجم بايدن ويقدم نصحية قبل لقاء بوتن فيسبوك تتوسع في سياسة العمل من المنزل وتقترح هذه الخطة
اختيرت أطروحة الدكتورة اليمنية، ندى علوي قرعة، ضمن افضل عشرين مشاركة تم عرضها ومناقشتها في اطار فعاليات ملتقى ”جراحين شمال المانيا“ المنعقد في الثالث والرابع من يونيو/حزيران، وتناولت الأعراض المعقدة والغير مألوفة لداء الرداب القولوني السيني.
ودرست الدكتورة ندى علوي قرعة الطب العام في جامعة ميونخ التعليمية العريقة بجنوب المانيا، ثم حصلت كأول طبيبة يمنية على درجة التخصص الالمانية في الجراحة الباطنية بعد اجتياز برنامج التخصص والاقامة الطبية في مستشفيات جامعة جوتنجن بشمال المانيا، وتعمل منذ العام الماضي كجراح مساعد في جراحة الأوعية الدموية ضمن برنامج التخصص الالماني لجراحة الأوعية الدموية.
وتنتمي الدكتورة ندى علوي قرعة، لمديرية بيحان بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، وتعد من اوائل الجراحات اليمنيات في مجال الجراحة الباطنية وجراحة الاوعية الدموية.