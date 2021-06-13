آخر الاخبار

الكويت تبلغ ”غريفيث“ رؤيتها لإحلال السلام في اليمن ملتقى ”جراحين شمال المانيا“ يختار أطروحة اليمنية ”ندى قرعة“ ضمن أفضل 20 مشاركة وكالة دولية تكشف عن ”اشتراطات“ حوثية أفشلت ”المهمة العمانية“ وأعاقت وقف الحرب توجه سعودي لمحاسبة من يعرقل اتفاق الرياض والسفير آل جابر يتحدث عن عودة الحكومة الى عدن لقاء أميركي يبحث الحاجة للمزيد من المانحين لتقديم تمويل اضافي لمحافظة مأرب أول رد حكومي على العرض الحوثي المتضمن إبرام صفقة تبادل شاملة تشمل الإفراج عن قيادات كبيرة جثة الشهيد الدعيس ضمن صفقة تبادل بالضالع والقاضي الحجري شهيدا بعد أن ظل مصيره مجهولا المليشيات الحوثية تفاقم المأساه وتهاجم الطواقم الصحية ترامب يخرج عن صمتة ويهاجم بايدن ويقدم نصحية قبل لقاء بوتن فيسبوك تتوسع في سياسة العمل من المنزل وتقترح هذه الخطة

ملتقى ”جراحين شمال المانيا“ يختار أطروحة اليمنية ”ندى قرعة“ ضمن أفضل 20 مشاركة

الأحد 13 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 487

اختيرت أطروحة الدكتورة اليمنية، ندى علوي قرعة، ضمن افضل عشرين مشاركة تم عرضها ومناقشتها في اطار فعاليات ملتقى ”جراحين شمال المانيا“ المنعقد في الثالث والرابع من يونيو/حزيران، وتناولت الأعراض المعقدة والغير مألوفة لداء الرداب القولوني السيني.

ودرست الدكتورة ندى علوي قرعة الطب العام في جامعة ميونخ التعليمية العريقة بجنوب المانيا، ثم حصلت كأول طبيبة يمنية على درجة التخصص الالمانية في الجراحة الباطنية بعد اجتياز برنامج التخصص والاقامة الطبية في مستشفيات جامعة جوتنجن بشمال المانيا، وتعمل منذ العام الماضي كجراح مساعد في جراحة الأوعية الدموية ضمن برنامج التخصص الالماني لجراحة الأوعية الدموية.

وتنتمي الدكتورة ندى علوي قرعة، لمديرية بيحان بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، وتعد من اوائل الجراحات اليمنيات في مجال الجراحة الباطنية وجراحة الاوعية الدموية.

إقراء أيضاً
الكويت تبلغ ”غريفيث“ رؤيتها لإحلال السلام في اليمن
وكالة دولية تكشف عن ”اشتراطات“ حوثية أفشلت ”المهمة العمانية“ وأعاقت وقف الحرب
توجه سعودي لمحاسبة من يعرقل اتفاق الرياض والسفير آل جابر يتحدث عن عودة الحكومة ال
لقاء أميركي يبحث الحاجة للمزيد من المانحين لتقديم تمويل اضافي لمحافظة مأرب
أول رد حكومي على العرض الحوثي المتضمن إبرام صفقة تبادل شاملة تشمل الإفراج عن قياد
جثة الشهيد الدعيس ضمن صفقة تبادل بالضالع والقاضي الحجري شهيدا بعد أن ظل مصيره مج
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس