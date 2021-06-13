ملتقى ”جراحين شمال المانيا“ يختار أطروحة اليمنية ”ندى قرعة“ ضمن أفضل 20 مشاركة

الأحد 13 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اختيرت أطروحة الدكتورة اليمنية، ندى علوي قرعة، ضمن افضل عشرين مشاركة تم عرضها ومناقشتها في اطار فعاليات ملتقى ”جراحين شمال المانيا“ المنعقد في الثالث والرابع من يونيو/حزيران، وتناولت الأعراض المعقدة والغير مألوفة لداء الرداب القولوني السيني.

ودرست الدكتورة ندى علوي قرعة الطب العام في جامعة ميونخ التعليمية العريقة بجنوب المانيا، ثم حصلت كأول طبيبة يمنية على درجة التخصص الالمانية في الجراحة الباطنية بعد اجتياز برنامج التخصص والاقامة الطبية في مستشفيات جامعة جوتنجن بشمال المانيا، وتعمل منذ العام الماضي كجراح مساعد في جراحة الأوعية الدموية ضمن برنامج التخصص الالماني لجراحة الأوعية الدموية.

وتنتمي الدكتورة ندى علوي قرعة، لمديرية بيحان بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، وتعد من اوائل الجراحات اليمنيات في مجال الجراحة الباطنية وجراحة الاوعية الدموية.