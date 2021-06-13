وكالة دولية تكشف عن ”اشتراطات“ حوثية أفشلت ”المهمة العمانية“ وأعاقت وقف الحرب

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قالت مصادر يمنية مطلعة، اليوم الأحد 13 يونيو/حزيران، إن "اشتراطات" لجماعة الحوثي الانقلابية أعاقت التوصل إلى اتفاق يقضى بوقف إطلاق نار شامل في البلاد التي تشهد صراعا مسلحا منذ سنوات.
ونقلت وكالة أنباء ”شينخوا“ عن المصادر قولها، أن "نقاشات الوفد العماني الذي زار صنعاء الأسبوع الماضي، مع قيادات جماعة الحوثي لم تحقق تقدما في سبيل وقف إطلاق النار".
وأكدت المصادر أن الوفد العماني عاد إلى مسقط دون أن يحقق أي نتائج بسبب "تعنت واشتراطات" الحوثيين في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن.
ووفقا للمصادر، فقد "تقدم المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، بمقترح ونقله أيضا الوفد العماني الى الحوثيين بصنعاء، ويقضي بأن يتم فتح مطار صنعاء ورفع القيود عن ميناء الحديدة في وقت متزامن مع وقف إطلاق نار شامل في البلاد".
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يطالبون بجدول زمني مختلف بحيث "يتم فتح المطار ورفع القيود عن الميناء، ثم بعد ذلك وقف إطلاق النار".
وعلق التحالف العربي بقيادة السعودية الرحلات الجوية التجارية عن مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس من العام 2016، فيما يفرض التحالف والحكومة اليمنية قيودا على ميناء الحديدة.
ويخضع المطار والميناء لسيطرة الحوثيين.
ويعتبر الحوثيون أن ملف مطار صنعاء وميناء الحديدة "ملف إنساني"، ويرفضون ربطه بالجانب العسكري المتمثل بوقف اطلاق النار.
وزار وفد من المكتب السلطاني العماني صنعاء الأسبوع الماضي، وسبقته زيارة للمبعوث الأممي غريفيث الى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ضمن تحركات اقليمية ودولية لوقف الحرب في اليمن.