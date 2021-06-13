توجه سعودي لمحاسبة من يعرقل اتفاق الرياض والسفير آل جابر يتحدث عن عودة الحكومة الى عدن

الأحد 13 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن إن بلاده والتحالف العربي في اليمن يعملان مع طرفي «اتفاق الرياض» لاستكمال تنفيذه.

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق».

وقالت صحيفة الشرق الاوسط السعودية ان مطالبات يمنية برزت بكسر الصمت، وكشف معرقلي اتفاق الرياض، كي تمضي الحكومة في تأدية مهامها وتقديم خدماتها ومواصلة مشروعها الرامي لإنهاء الحرب والأزمة والانقلاب.

ويعد اتفاق الرياض مظلة سياسية سعت السعودية إلى إيجاده في خطوة قربت وجهات نظر فرقاء أحداث عدن في أغسطس (آب) 2019، (في اشارة للحكومة والانتقالي المدعوم من الامارات) وتجاوزت الخلاف ليشمل الاتفاق توافقات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وتنموية،وفقا للصحيفة.

وبعد اجتماعات ماراثونية ولقاءات ووساطات جرى التوقيع على الاتفاق، ومن ثم وضع آلية لتسريع تنفيذه.

وتساءل ناشطون يمنيون عن أولئك الذين يعرقلون الاتفاق أو يحرضون ضد تنفيذه، منادين بضرورة كشف أسمائهم ليتسنى المضي قدما، مذكرين بأوضاع معيشية المستفيد الأبرز من تدهورها الحوثيون والحرس الإيراني.

وفيما يتعلق بتغريدة السفير السعودي لدى اليمن حول عودة الحكومة إلى عدن للقيام بواجباتها، أكد ناشطون أن «خلط الأوراق يصب في خدمة الأعداء، ومن يقف عائقا أمام ذلك فيجب أن يتم كشفه، لأنه يعمل بصمت وفي الخفاء لعرقلة الجميع».