ترامب يخرج عن صمتة ويهاجم بايدن ويقدم نصحية قبل لقاء بوتن

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ترامب يهاجم بايدن انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بسبب ما قال إنه تخليه عن شعار "أميركا أولا"، فيما قدم له نصيحة قبل القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وكان ترامب عندما تولى السلطة في أميركا عام 2017 شعار "أميركا أولا"، ويعني الاهتمام بالشؤون الأميركية الداخلية أكثر من ذي قبل، وأدت تلك السياسة إلى انعزال واشنطن نوعا ما عن الملفات الدولية.
ولكن مع تولي بايدن السلطة، تغير الشعار السياسي في الولايات المتحدة، ورفع الرئيس الجديد "أميركا عادت" أي أن الولايات المتحدة عادت إلى الانحراط أكثر من السابق في قضايا العالم.
وكرر بايدن هذا الشعار خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في بريطانيا، وهي أول قمة دولية يحضرها بايدن منذ توليه الرئاسة، محاولا طمأنة الحلفاء الذين عاشوا سنوات صعبة في ظل عهد سلفه.
وأصدر ترامب بيانا صحفيا مطولا بعدما أغلقت حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، التي كانت في العادة وسيلته للتواصل مع جمهوره ومهاجمة خصومه. وجاء البيان بعيد اجتماع على هامش القمة وجمع بايدن مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون