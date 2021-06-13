فيسبوك تتوسع في سياسة العمل من المنزل وتقترح هذه الخطة

الأحد 13 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الأسبوع الماضي، عن تيسيرات كبيرة من جانب الشركة لموظفيها، حيث سيسمح لجميع الموظفين بدوام كامل بالعمل من المنزل إذا كان من الممكن إنجاز وظائفهم عن بُعد.

يأتي هذا كتغيير عن الخطط التي أعلنت عنها فيسبوك في مايو 2020، عندما قالت الشركة إنها ستسمح لبعض الموظفين، ولا سيما كبار الموظفين وذوي الخبرة، بطلب عمل دائم عن بُعد.

جاء كشف زوكربيرغ، خلال مذكرة للموظفين يعرض فيها خطط الشركة لنظام عمل مختلط وإعدادات للعمل عن بعد، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قصص اقتصادية وارن بافيت وارن بافيت يستثمر 500 مليون دولار في هذه الشركة! وكتب: "لقد تعلمنا خلال العام الماضي أنه يمكن إنجاز العمل الجيد في أي مكان، وأنا أكثر تفاؤلاً بأن العمل عن بُعد على نطاق واسع ممكن، لا سيما مع استمرار تحسن وجود الفيديو عن بُعد والواقع الافتراضي".

وتتضمن الأدوار التي لا يمكن إجراؤها عن بُعد عادةً تلك التي تعمل على الأجهزة أو على إعدادات مركز بيانات فيسبوك.

وقال زوكربيرغ أيضاً إن فيسبوك سيبدأ في السماح للموظفين بطلب العمل عن بُعد عبر الحدود الدولية.

وبعد يوم الثلاثاء المقبل، ستسمح الشركة للموظفين الأميركيين بطلب العمل عن بُعد في كندا وأولئك الموجودين في أوروبا لطلب العمل عن بُعد في المملكة المتحدة، حسب ما قال متحدث باسم فيسبوك.

وفي يناير 2022، ستسمح الشركة للموظفين بالتنقل بشكل دائم بين سبع دول في أوروبا. المتحدث أوضح أن فيسبوك، الذي يبلغ إجمالي قوته العاملة حوالي 60 ألف موظف، يخطط لإعادة فتح معظم مكاتبه في الولايات المتحدة بطاقة 50% بحلول أوائل سبتمبر، ومن المرجح أن يُعاد فتحه بالكامل في أكتوبر.

قال زوكربيرغ إن الموظفين الذين يرغبون في العمل في مكتب سيُطلب منهم الحضور نصف الوقت على الأقل.

هذا لضمان بقاء المكتب نابضاً بالحياة، وأن الموظفين الذين يأتون إلى المكتب يستفيدون إلى أقصى حد من كونهم جزءاً من هذا المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن فيسبوك يخطط لتنظيم اجتماعات شخصية منتظمة للعاملين في المكاتب والعاملين عن بُعد "لدعم بناء العلاقات