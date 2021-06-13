لاعبون ونجوم كرة القدم يسقطوا مغشياً عليهم في مبارة أمس وآخرهم كريستيان

الأحد 13 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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سقط لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن مغشياً عليه خلال مباراة فنلندا في المجموعة الثانية ببطولة أوروبا لكرة القدم، اليوم (السبت).

وقال الاتحاد الأوروبي (يويفا) إن إريكسن، الذي خضع لإنعاش قلبي رئوي، نُقل إلى المستشفى، حيث استقرت حالة اللاعب البالغ عمره 29 عاماً، ثم أعلن المسؤولون أنه استعاد وعيه.

وفيما يلي قائمة باللاعبين الذين سقطوا مغشياً عليهم في الملاعب خلال المباريات، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

فابريس موامبا سقط لاعب بولتون واندرارز مغشياً عليه في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2012 بسبب سكتة قلبية وتم اعتباره «ميتاً» لمدة 78 دقيقة قبل أن يعود القلب للعمل.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، اضطر لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً السابق للاعتزال بعمر 24 عاماً. بافتيمبي جوميز سقط اللاعب الفرنسي مغشياً عليه عدة مرات على أرض الملعب بسبب حالة طبية تعرضه للإغماء، وسقط مغشياً عليه أثناء مشاركته مع سوانزي سيتي وغلطة سراي والهلال.

مارك - فيفيان فوي تعرض لاعب وسط الكاميرون للإغماء خلال مباراة في كأس القارات في 2003، وحاول المسعفون إنعاش اللاعب البالغ عمره 28 عاماً على أرض الملعب قبل إخراجه على محفة طبية، لكن في النهاية فشلت المحاولات وتم الإعلان عن وفاته.

أنطونيو بويرتا سقط لاعب وسط إشبيلية مغشياً عليه في أول مباراة في موسم 2007 - 2008 ضد خيتافي، ورغم خروجه من الملعب وهو يمشي بمساعدة الطاقم الطبي تعرض للإغماء مرة أخرى داخل غرفة تبديل الملابس.

ونُقل بويرتا لاعب إسبانيا إلى المستشفى وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام، بسبب «قصور في وظائف عدة أعضاء» نتيجة سكتة قلبية عن عمر ناهز 22 عاماً.

شيخ تيوتي بعد أربعة أشهر من رحيله عن نيوكاسل يونايتد، تعرض لاعب الوسط للإغماء في تدريب مع بكين إنتربريزس الصيني، وتوفي اللاعب القادم من ساحل العاج في المستشفى عن عمر ناهز 30 عاماً.

ميكلوش فيهر كان مهاجم المجر يلعب في صفوف بنفيكا ضد فيتوريا جيمارايش في يناير (كانون الثاني) 2004 عندما جثا متألماً قبل أن يسقط أرضاً بسبب سكتة قلبية. وحاول المسعفون إنعاش اللاعب البالغ عمره 24 عاماً الغائب عن الوعي قبل نقله على محفة ثم إلى المستشفى، وحاول الأطباء إنعاشه لنحو 90 دقيقة قبل إعلانهم عن وفاته