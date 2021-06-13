مصر تكشف مخطط استهدفت بها إسرائيل قناة السويس وفشلها في حفر قناة بديلة

الأحد 13 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أكد مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، الفريق مهاب مميش، يوم السبت، أن إسرائيل فشلت في حفر قناة بديلة لقناة السويس.

وقال مميش في تصريحات لتلفزيون "إم بي سي مصر"، إن إسرائيل تراجعت عن إنشاء "قناة أشدود"، بطول 522 كم.

وأضاف مستشار السيسي، أن المشروع فشل بسبب التكلفة الباهظة التي رفضتها وزارة المالية الإسرائيلية.

وكشف مميش أن إسرائيل فكرت في شيء آخر وهو محطة حاويات وتنزل البضائع في إيلات ثم يتم تنقل منها إلى حيفا وأشدود عن طريق السكة الحديد واكتشفوا أن العملية مكلفة جدا.

واختتم، أنه "لا يوجد تهديد لقناة السويس، وهي القناة الأولى في العالم برئيسها ورجالها، وأنها ما زالت محتفظة ببريقها".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في حديثه على تحرير السفينة "إيفر جرين" التي علقت بقناة السويس، نهاية مارس/آذار الماضي، وأحدثت ضجة عالمية على حديث البعض عن وجود بدائل لقناة السويس، مؤكدا أن القناة المصرية أهم ممر ملاحي وقادرة وباقية ومنافسة في صناعة التجارة العالمية