إلى أين يذهب نتنياهو وأسرته بعد مغادرة المقر الرسمي لرئيس الوزراء؟ الرئيس الايراني السابق:مسؤول مكافحة التجسس بإيران كان عميلا لـ"إسرائيل"..حادثة لم تعلن طهران عنها سابقا تفاصيل إجتماع استثنائي لقيادة وزارة الدفاع بـ «مأرب»..ترأسه «المقدشي» وحضره «بن عزيز» و«العرادة» دعا أوروبا لإبقاء ضغوطها على «الحوثيين»..مسؤول حكومي في «الشرعية» يؤكد إحراز وساطة «عُمان» تقدماً في هذا الملف الحوثيون يتحدثون عن صفقة واسعة النطاق مع الحكومة «الشرعـية» تشمل الافراج عن شقيق الرئيس «هـادي» واللواء «الصبيحي» لماذا نجحت الثورة التركية بامتياز! تطور خطير في قضية السعودية رهف القنون والشرطة الكندية تتدخل النائب العام يتفقد سير العمل في دائرة القضاء العسكري بمأرب الأمم المتحدة تعلن موقفها من استهداف مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات الحوثية إمكانية معرفة الحامل بفحص فمها فقط
قال رئيس إيران السابق، محمود أحمدي نجاد، إن مسؤول مكافحة التجسس في استخبارات البلاد تبين أنه كان نفسه جاسوسا للاحتلال الإسرائيلي.
وفي مقابلة صحفية، أكد نجاد وجود اختراق أمني واسع ومنظم داخل وزارة المخابرات والمؤسسات العاملة في المجال النووي والصاروخي، مشيرا إلى حادثة لم تعلن طهران عنها سابقا.
ولم يسم نجاد الشخص المعني أو يوضح مصيره.
وقال نجاد إن وثائق لوكالة الفضاء كانت في خزينة مكتب رئيسها، وأن عملاء الموساد "ثقبوا السقف، ودخلوا، وفتحوا الخزينة وأخذوا جميع الوثائق، وبعد ذلك تكتمت الجهات الأمنية على هذا الاختراق والسرقة لأهم الوثائق النووية في البلاد".
وحتى الآن، لم يُنشر أي تقرير في وسائل الإعلام الإيرانية حول سرقة وثائق من وكالة الفضاء، ولم يذكر أحمدي نجاد تاريخ وقوع الحادث.