الحوثيون يتحدثون عن صفقة واسعة النطاق مع الحكومة «الشرعـية» تشمل الافراج عن شقيق الرئيس «هـادي» واللواء «الصبيحي»

السبت 12 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم السبت استعدادها الدخول في صفقة تبادل للأسرى محلية واسعة النطاق مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تشمل الافراج عن وزير الدفاع الاسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور، وغيرهما من القيادات، المحتجزة لدى سلطات الانقلاب في صنعاء.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عن مايسمى برئيس اللجنة المعنية بملف الأسرى لدى الجماعة عبدالقادر المرتضى بأن جماعته جاهزة للدخول في صفقة شاملة محلية كانت أو دولية تشمل القيادات من كل الأطراف.

وتابع القيادي الحوثي قائلا :مستعدون لإرسال وساطات محلية من المشايخ والوجاهات وعقد اللقاءات الثنائية لترتيب الصفقة

وارجع القيادي الحوثي اسباب هذه المبادرة هو ما اسماه ضعف وغياب الأمم المتحدة عن ملف الأسرى.