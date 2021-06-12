دعا أوروبا لإبقاء ضغوطها على «الحوثيين»..مسؤول حكومي في «الشرعية» يؤكد إحراز وساطة «عُمان» تقدماً في هذا الملف الحوثيون يتحدثون عن صفقة واسعة النطاق مع الحكومة «الشرعـية» تشمل الافراج عن شقيق الرئيس «هـادي» واللواء «الصبيحي» لماذا نجحت الثورة التركية بامتياز! تطور خطير في قضية السعودية رهف القنون والشرطة الكندية تتدخل النائب العام يتفقد سير العمل في دائرة القضاء العسكري بمأرب الأمم المتحدة تعلن موقفها من استهداف مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات الحوثية إمكانية معرفة الحامل بفحص فمها فقط بعد غضب اليمن إسماعيل هنية في طريقه للقاء خامنئي وحسن نصرالله في كل ن بيروت وطهران قرار سعودي بخصوص الحج ترحب به الامارات وتشيد به هل يكسر ميسي نحسه أخيرا مع الأرجنتين؟
اعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم السبت استعدادها الدخول في صفقة تبادل للأسرى محلية واسعة النطاق مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تشمل الافراج عن وزير الدفاع الاسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور، وغيرهما من القيادات، المحتجزة لدى سلطات الانقلاب في صنعاء.
ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عن مايسمى برئيس اللجنة المعنية بملف الأسرى لدى الجماعة عبدالقادر المرتضى بأن جماعته جاهزة للدخول في صفقة شاملة محلية كانت أو دولية تشمل القيادات من كل الأطراف.
وتابع القيادي الحوثي قائلا :مستعدون لإرسال وساطات محلية من المشايخ والوجاهات وعقد اللقاءات الثنائية لترتيب الصفقة
وارجع القيادي الحوثي اسباب هذه المبادرة هو ما اسماه ضعف وغياب الأمم المتحدة عن ملف الأسرى.