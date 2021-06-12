تطور خطير في قضية السعودية رهف القنون والشرطة الكندية تتدخل

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تدخلت الشرطة الكندية مع تصاعد الخلاف بين اللاجئين رهف القنون وزوجها الكونغولي الذي أبلغ السلطات بشأن اختفاء ابنته على يد والدتها رهف.
وكانت رهف قد أعلنت قبل أيام أنها تركت ابنتها مع والدتها واتجهت في سفر خاص بها لأيام بينما ظهر زوجها الكونغولي لوفولو راندي، في مقطع فيديو، يعلن فيه فرارها وترك رضيعتها من أجل وضعها في ملجأ. واليوم ظهرت رهف القنون مع ابنتها في مقطع فيديو نشرته على حسابها في سناب شات مع تعليق كتبت فيه: ”ماما عادت إلى المنزل“.
وفي تلك الأثناء كان زوجها في بث مباشر على إنستغرام يقول إن رهف هربت بطفلتهما بعد أن طلبت الخروج معها في نزهة قصيرة. وظهرت الشرطة في البث المباشر حيث بدا أن الزوج تقدم بشكوى رسمية ضد رهف، وهو ما يشير إلى أن الزوجين مقبلين على خلافات عاصفة بشأن حضانة الطفلة. وفي المقطع يوضح الزوج للشرطة بأنه لاجئ في كندا وهو ما ينفي ما كان يتردد سابقا من أنه كندي الجنسية. ولم يتضح حينئذٍ إلى أين ستتجه خلافات الزوجين ومن سيكون له الحق في حضانة الطفلة.