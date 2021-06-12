النائب العام يتفقد سير العمل في دائرة القضاء العسكري بمأرب

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تفقد النائب العام الدكتور أحمد الموساي اليوم، سير العمل في دائرة القضاء العسكري بمدينة مأرب.
واستمع من رئيس دائرة القضاء العسكري القاضي عبد الله الضبيبي، إلى تقرير موجز عن مستوى الأداء في الدائرة ونسبة الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجهها الدائرة والمقترحات الممكنة لمعالجتها وتطوير أدائها وتفعيل دورها الرقابي على المؤسستين الأمنية والعسكرية خلال الفترة القادمة.
وأشاد النائب العام بجهود دائرة القضاء العسكري ودورها في تطبيق النظام وإنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة ...داعيا إلى بذل مزيد من الجهود وتعزيز التنسيق مع كافة أجهزة العدالة بما يمكنها من التغلب على كافة الإشكاليات والقيام بدورها والارتقاء بعملها إلى الأفضل