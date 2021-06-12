الأمم المتحدة تعلن موقفها من استهداف مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات الحوثية

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من سقوط عشرات المدنيين في الهجومين الأخيرين لمليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب الأسبوع الماضي.
وعبر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء سقوط عشرات الضحايا المدنيين في الهجوم الذي وقع يوم الخميس بالصواريخ والطائرات بدون طيار في مدينة مأرب اليمنية، بالقرب من مجمّعات تضم عاملين إنسانيين.. موضحاً أن هذا الهجوم جاء أعقاب هجوم مماثل استهدف محطة وقود وأدى أيضا إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وأكد المسؤول الأممي أن الهجومين الأخيرين في مدينة مأرب يؤكد أن المدنيين هم من يتحملون العبء الأكبر في الصراع باليمن.. داعيا كافة أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين وعمّال الإغاثة والبنية التحتية المدنية، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد شنت خلال الأسبوع الماضي هجومين داميين على مدينة مأرب بثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مفخخة خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
واستهدفت المليشيات في الهجومين محطة وقود في حي الروضة شمال المدينة يوم السبت الماضي، ومسجداً وسجناً للنساء يوم الخميس الماضي مخلفة 31 شهيداً و30 جريحا من المدنيين.