الأمم المتحدة تعلن عن موقفها من استهداف مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات الحوثية إمكانية معرفة الحامل بفحص فمها فقط بعد غضب اليمن إسماعيل هنية في طريقه للقاء خامنئي وحسن نصرالله في كل ن بيروت وطهران قرار سعودي بخصوص الحج ترحب به الامارات وتشيد به هل يكسر ميسي نحسه أخيرا مع الأرجنتين؟ المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز يطلع على عمل سيور العفش الإلكترونية بمطار سيئون الدولي تفاوت جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بين صنعاء وعدن جميح يكشف سبب رفض الحوثيين وقف الحرب وهدف خطير يسعون لأجله السعودية تعلن ضوابط التسجيل للراغبين في اداء مناسك الحج وشرط اساسي واحد لاعب يمني يتألق في أول مشاركة دولية له مع المنتخب
بعد تصاعد الغضب والسخط الشعبي في اليمن بعد تكريم حركة حماس للمليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء وخروج موقف رسمي من حزب الإصلاح في اليمن مستنكرا موقف حماس وتكريمها للمدعو محمد علي الحوثي ,
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الموجود في القاهرة، باشر ترتيبات لزيارتين إلى لبنان وإيران.
وأشارت "الأخبار" نقلا عن المصادر إلى أن إسماعيل هنية "سيعقد لقاءات مع المسؤولين في الدولتين، ومع قادة الفصائل الفلسطينية وقيادة حزب الله"، لافتة إلى أنه "من المفترض أن يلتقي هنية المرشد الإيراني، علي خامنئي، إضافة إلى الرئيس، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومسؤولين كبار في الدولة والحرس الثوري.
هذا وكشفت أن "هنية يسعى في لبنان للاجتماع بالرؤساء الثلاثة وقيادات لبنانية بارزة، إلى جانب اجتماعه المرتقب مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله".
المصدر: صحيفة "الأخبار" اللبنانية