قرار سعودي بخصوص الحج ترحب به الامارات وتشيد به

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أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بقرار السعودية قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بإجمالي 60 ألف حاج.
وأكد وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، أن "الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار المملكة العربية السعودية وتؤيدها في الخطوات والإجراءات كافة التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها وحفظ وسلامة أمن الحجاج والمجتمع".
وأشاد بـ"التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال العلوم بمواجهة كورونا"، مشيرا إلى أن "الإنجازات العلمية الأخيرة التي حققتها المملكة أثبتت مدى إدراكها لأهمية العلم، والذي يعد محركا أساسيا في دعم القطاع الصحي ومواجهة التحديات الكبيرة، لاسيما في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19".
وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت اقتصار حج هذا العام على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، بإجمالي 60 ألف حاج، نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.