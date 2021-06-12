المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز يطلع على عمل سيور العفش الإلكترونية بمطار سيئون الدولي

السبت 12 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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اطلع المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن وهيط ونائب المدير العام التنفيذي للشركة المهندس ناصر المقرحي على عمل سيور العفش الإلكترونية بمطار سيئون الدولي المقدمة من شركة صافر لعمليات الاستكشاف و الانتاج و الشركة اليمنية للغاز وكان في استقبال المدير العام التنفيذي لشركة الغاز مدير مطار سيئون الدولي الأستاذ علي باكثير.

بدوره أوضح المهندس محسن وهيط المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز إلى أن هذا المشروع والذي تم تصنيعها من قبل شركة رومانية متخصصة ويأتي المشروع في إطار علاقة الشركة الثنائية مع هيئة الطيران المدني و مطار سيئون وذلك لأحداث نقلة نوعية في عمل المطار.

مشيراً لدور مطار سيئون الدولي الهام الذي قام به خلال السنوات الماضية في ظل توقف معظم مطارات البلاد.

وقدم مدير مطار سيئون الدولي الأستاذ علي باكثير شكره وتقديره لشركتي صافر و الغاز لتمويلهم هذا المشروع الهام والذي يعمل على إحداث نقل نوعي في أدى صالات المطار وتخفيف المعاناة أمام المسافرين.