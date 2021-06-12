آخر الاخبار

تفاوت جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بين صنعاء وعدن جميح يكشف سبب رفض الحوثيين وقف الحرب وهدف خطير يسعون لأجله السعودية تعلن ضوابط التسجيل للراغبين في اداء مناسك الحج وشرط اساسي واحد لاعب يمني يتألق في أول مشاركة دولية له مع المنتخب ماذا تعمل «نعيمة» الاماراتية في جزيرة ميون اليمنية؟ شاهد السعودية تعلن اقتصار الحج هذا الموسم على 60 الف حاج فقط وتحدد الشروط رئيس دولة سابق يعترف بقتل مدنيين وتسجيلهم كمقاتلين ومتمردين محمد بن سلمان في لقاء عاجل مع الرئيس المصري في شرم الشيخ المنتخب الجزائري لكرة القدم يحطم رقما قياسيا طلب دعم يمني عاجل لوقف إنهيار العملة من الإتحاد الأوروبي

تفاوت جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بين صنعاء وعدن

السبت 12 يونيو-حزيران 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب
عدد القراءات 417

 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في كلا من صنعاء وعدن اليوم السبت 12-6-2021.

أسعار الصرف في صنعاءالدولار مقابل الريال اليمني

شراء = 595

بيع = 597

الريال السعودي مقابل الريال اليمني

شراء = 157.2

بيع= 157.5

أسعار الصرف في عدن الدولار مقابل الريال اليمني

شراء = 932

بيع = 937

الريال السعودي مقابل الريال اليمني

شراء = 245

بيع = 245.7

إقراء أيضاً
ما حقيقة اكتشاف تركيا لكميات هائلة من الذهب؟
في أول إصدار لصكوكها.. شركة سعودية تتلقى طلبات بـ55 مليار دولار
البنك الدولي يعلن عن توقعاته للاقتصاد السعودي
الذهب يتخلى عن بعض مكاسبه لصالح الدولار
ماذا يعني اكتشافات حقول الغاز الجديدة لتركيا ؟
6 أسئلة حول الاكتشافات التركية المتتالية للغاز في البحر الأسود.
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس