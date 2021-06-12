تفاوت جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بين صنعاء وعدن

السبت 12 يونيو-حزيران 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في كلا من صنعاء وعدن اليوم السبت 12-6-2021.

أسعار الصرف في صنعاءالدولار مقابل الريال اليمني

شراء = 595

بيع = 597

الريال السعودي مقابل الريال اليمني

شراء = 157.2

بيع= 157.5

أسعار الصرف في عدن الدولار مقابل الريال اليمني

شراء = 932

بيع = 937

الريال السعودي مقابل الريال اليمني

شراء = 245

بيع = 245.7