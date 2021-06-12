تفاوت جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بين صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في كلا من صنعاء وعدن اليوم السبت 12-6-2021.
أسعار الصرف في صنعاءالدولار مقابل الريال اليمني
شراء = 595
بيع = 597
الريال السعودي مقابل الريال اليمني
شراء = 157.2
بيع= 157.5
أسعار الصرف في عدن الدولار مقابل الريال اليمني
شراء = 932
بيع = 937
الريال السعودي مقابل الريال اليمني
شراء = 245
بيع = 245.7