جميح يكشف سبب رفض الحوثيين مبادرة السلام وهدف خطير يسعون لأجله السعودية تعلن ضوابط التسجيل للراغبين في اداء مناسك الحج وشرط اساسي واحد لاعب يمني يتألق في أول مشاركة دولية له مع المنتخب ماذا تعمل «نعيمة» الاماراتية في جزيرة ميون اليمنية؟ شاهد السعودية تعلن اقتصار الحج هذا الموسم على 60 الف حاج فقط وتحدد الشروط رئيس دولة سابق يعترف بقتل مدنيين وتسجيلهم كمقاتلين ومتمردين محمد بن سلمان في لقاء عاجل مع الرئيس المصري في شرم الشيخ المنتخب الجزائري لكرة القدم يحطم رقما قياسيا طلب دعم يمني عاجل لوقف إنهيار العملة من الإتحاد الأوروبي الحكومة الشرعية تعلن موقفها من المبادرة السعودية وعدم تجزئه الحلول بعد أنباء تعنت المليشيات الحوثية
أوضحت وزارة الصحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، السبت، ضوابط التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل السعودية.
واكدت أنها تشمل فقط 60 ألف حاج، وأن يكونوا ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح.
وأكد وزير الصحة السعودي د.توفيق الربيعة، أن التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام.
وقال "نتابع تطورات اللقاحات ويمكن اعتماد لقاحات إضافية مستقبلا".
من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح المشاط، أنه تم تقنين عدد الحجاج بـ 60 ألف حرصا على سلامتهم، مضيفاً "وجدنا تفهما كبيرا من الدول الإسلامية لقرارنا".
وتابع "درسنا كل المؤشرات بدقة لضمان سلامة حج هذا العام"، وكل الجهات الحكومية مستعدة وجاهزة لخدمة الحجاج.
كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن آليات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة.