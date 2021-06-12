لاعب يمني يتألق في أول مشاركة دولية له مع المنتخب ماذا تعمل «نعيمة» الاماراتية في جزيرة ميون؟ شاهد السعودية تعلن اقتصار الحج هذا الموسم على 60 الف حاج فقط وتحدد الشروط رئيس دولة سابق يعترف بقتل مدنيين وتسجيلهم كمقاتلين ومتمردين محمد بن سلمان في لقاء عاجل مع الرئيس المصري في شرم الشيخ المنتخب الجزائري لكرة القدم يحطم رقما قياسيا طلب دعم يمني عاجل لوقف إنهيار العملة من الإتحاد الأوروبي الحكومة الشرعية تعلن موقفها من المبادرة السعودية وعدم تجزئه الحلول بعد أنباء تعنت المليشيات الحوثية انتخاب الإمارات و4 دول أخرى لمقعد غير دائم بمجلس الأمن إتمام صفقة تبادل للأسرى بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية بالضالع
تألق حارس مرمى المنتخب اليمني محمد أمان خيرالله في المباراة التي جمعت الأحمر مع نظيره المنتخب الأوزبكي امس الجمعة.
وتمكن أمان من صد عدد من التسديدات الخطيرة وانقذ مرماه في اكثر من مناسبة .
كما نجح الحارس الشاب في صد ركلة جزاء في الشوط الثاني.
يذكر ان الحارس امان خاض امس، اول مباراة دولية له مع المنتخب اليمني، والتي انتهت بفوز اوزباكستان بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء في الشوط الأول مشكوك في صحتها.
وقدم المنتخب اليمني امام اوزباكستان اداء افضل من مباراته السابقة امام السعودية التي خسرها 3-0 .
واشاد الجمهور الرياضي في اليمن بالمستوى الذي قدمه الحارس محمد امان.