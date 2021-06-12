لاعب يمني يتألق في أول مشاركة دولية له مع المنتخب

السبت 12 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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تألق حارس مرمى المنتخب اليمني محمد أمان خيرالله في المباراة التي جمعت الأحمر مع نظيره المنتخب الأوزبكي امس الجمعة.

وتمكن أمان من صد عدد من التسديدات الخطيرة وانقذ مرماه في اكثر من مناسبة .

كما نجح الحارس الشاب في صد ركلة جزاء في الشوط الثاني.

يذكر ان الحارس امان خاض امس، اول مباراة دولية له مع المنتخب اليمني، والتي انتهت بفوز اوزباكستان بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء في الشوط الأول مشكوك في صحتها.

وقدم المنتخب اليمني امام اوزباكستان اداء افضل من مباراته السابقة امام السعودية التي خسرها 3-0 .

واشاد الجمهور الرياضي في اليمن بالمستوى الذي قدمه الحارس محمد امان.