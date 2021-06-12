ماذا تعمل «نعيمة» الاماراتية في جزيرة ميون؟ شاهد

السبت 12 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مرئية حديثة، تكشف قيام سفينة شحن إماراتية بتنزيل معدات عسكرية في جزيرة 'ميون'.

وتقع الجزيرة على مدخل مضيق 'باب المندب' الاستراتيجي، فيما تبلغ مساحتها 13 كم²، وهي تتبع إدارياً محافظة تعز.

وبيّنت الصور والمقاطع، التي التقطت عبر الأقمار الصناعية، قيام سفينة إماراتية، تُدعى 'نعيمة'، بإنزال معدات عسكرية إلى القاعدة الجويّة، التي أنشأتها حديثا، دون علْم الحكومة اليمنية.

وأضافت أن السفينة الإماراتية قدمت من ميناء المكلا بمحافظة حضرموت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من نفي التحالف بقيادة السعودية وجود قوات إماراتية في الجزيرة الواقعة على 'باب المندب'.

كما وجّه رئيس الحكومة بالتحقيق بشأن تساؤلات أعضاء في البرلمان حول وجود قاعدة عسكرية إماراتية في الجزيرة الاستراتيجية.

وكان نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري، قد وصف السكوت عمّا يحدث في جزيرة 'ميون' من قِبل الإمارات بالتفريط بسيادة اليمن.