لاعب يمني يتألق في أول مشاركة دولية له مع المنتخب ماذا تعمل «نعيمة» الاماراتية في جزيرة ميون؟ شاهد السعودية تعلن اقتصار الحج هذا الموسم على 60 الف حاج فقط وتحدد الشروط رئيس دولة سابق يعترف بقتل مدنيين وتسجيلهم كمقاتلين ومتمردين محمد بن سلمان في لقاء عاجل مع الرئيس المصري في شرم الشيخ المنتخب الجزائري لكرة القدم يحطم رقما قياسيا طلب دعم يمني عاجل لوقف إنهيار العملة من الإتحاد الأوروبي الحكومة الشرعية تعلن موقفها من المبادرة السعودية وعدم تجزئه الحلول بعد أنباء تعنت المليشيات الحوثية انتخاب الإمارات و4 دول أخرى لمقعد غير دائم بمجلس الأمن إتمام صفقة تبادل للأسرى بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية بالضالع
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مرئية حديثة، تكشف قيام سفينة شحن إماراتية بتنزيل معدات عسكرية في جزيرة 'ميون'.
وتقع الجزيرة على مدخل مضيق 'باب المندب' الاستراتيجي، فيما تبلغ مساحتها 13 كم²، وهي تتبع إدارياً محافظة تعز.
وبيّنت الصور والمقاطع، التي التقطت عبر الأقمار الصناعية، قيام سفينة إماراتية، تُدعى 'نعيمة'، بإنزال معدات عسكرية إلى القاعدة الجويّة، التي أنشأتها حديثا، دون علْم الحكومة اليمنية.
وأضافت أن السفينة الإماراتية قدمت من ميناء المكلا بمحافظة حضرموت.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من نفي التحالف بقيادة السعودية وجود قوات إماراتية في الجزيرة الواقعة على 'باب المندب'.
كما وجّه رئيس الحكومة بالتحقيق بشأن تساؤلات أعضاء في البرلمان حول وجود قاعدة عسكرية إماراتية في الجزيرة الاستراتيجية.
وكان نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري، قد وصف السكوت عمّا يحدث في جزيرة 'ميون' من قِبل الإمارات بالتفريط بسيادة اليمن.