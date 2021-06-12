رئيس دولة سابق يعترف بقتل مدنيين وتسجيلهم كمقاتلين ومتمردين محمد بن سلمان في لقاء عاجل مع الرئيس المصري في شرم الشيخ المنتخب الجزائري لكرة القدم يحطم رقما قياسيا طلب دعم يمني عاجل لوقف إنهيار العملة من الإتحاد الأوروبي الحكومة الشرعية تعلن موقفها من المبادرة السعودية وعدم تجزئه الحلول بعد أنباء تعنت المليشيات الحوثية انتخاب الإمارات و4 دول أخرى لمقعد غير دائم بمجلس الأمن إتمام صفقة تبادل للأسرى بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية بالضالع أكثر من 20 يوماً على اختفائه.. هل اعتـقل "وسيم يوسف" في الإمارات بعد هذه المكالمة؟! «زبيدي» الساحل يطير الى «روسيا» في مهمة تخص «صالح» ونجله «أحمد» علامات تحذيرية تدل على ضعف المناعة
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجمعت مدينة شرم الشيخ المصرية الزعيمين في لقاء ودي أخوي يعكس العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال الرئيس السيسي في تغريدة على «تويتر»، إن اللقاء تركّز على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، مضيفاً: «كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».
وأكد اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي