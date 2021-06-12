محمد بن سلمان في لقاء عاجل مع الرئيس المصري في شرم الشيخ

السبت 12 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجمعت مدينة شرم الشيخ المصرية الزعيمين في لقاء ودي أخوي يعكس العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الرئيس السيسي في تغريدة على «تويتر»، إن اللقاء تركّز على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، مضيفاً: «كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».

وأكد اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي