المنتخب الجزائري لكرة القدم يحطم رقما قياسيا

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تمكن المنتخب الجزائري من تحطيم الرقم الأفريقي لأكثر المباريات المتتالية دون هزيمة، بعد فوزه في المباراة الوديــة مع المنتخــب التــونسي، أمس الجمعة.
وحسم منتخب الجزائر اللقاء في الشوط الأول، عن طريق بغداد بونجاح ورياض محرز، في الدقيقتين (19 و28).
ونجح المنتخب الجزائر بعد انتصاره الأخير في كسر رقم منتخب كوت ديفوار، بخوض 27 مباراة متتالية دون هزيمة.
وكان منتخب الخضر، وقبل المجيء إلى تونس، قد فاز في المباراتين الوديتين، يومي الخميس والأحد، في البليدة أمام موريتانيا (4-1)، ومالي (1-0)، ومع فوزه في مباراة اليوم وصل إلى 27 مباراة دون خسارة، محطما رقم منتخب كوت ديفوار. ولم ينهزم منتخب الجزائر منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018