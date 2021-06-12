انتخاب الإمارات و4 دول أخرى لمقعد غير دائم بمجلس الأمن

السبت 12 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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انتُخبت والإمارات البرازيل وألبانيا والغابون وغانا أمس (الجمعة)، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لشغل خمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن عامي 2022 و2023.

ومن أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة دُعيت إلى التصويت في الانتخابات، حصلت البرازيل على 181 صوتاً، والإمارات على 179، وألبانيا على 175، والغابون على 183، وغانا على 185.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 يعكس دبلوماسيتها النشطة وموقعها الدولي... ونموذجها التنموي المتميز.

وزاد: «كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبد الله بن زايد، ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي».

من جهته قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 - 2023 يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها... وانطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية».

ويضم مجلس الأمن 15 عضواً في الإجمال، بينهم خمسة أعضاء دائمون لهم حق النقض (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة) وعشرة أعضاء غير دائمين يتم تجديد نصفهم سنوياً