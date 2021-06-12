«زبيدي» الساحل يطير الى «روسيا» في مهمة تخص «صالح» ونجله «أحمد»

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التقى قائد ما يسمى بـ"المقاومة الوطنية" في الساحل الغربي بالحديدة (قوات غير حكومية مدعومة اماراتيا)، طارق محمد صالح بقيادات روسية، اليوم الجمعة.
وبحسب ما نقلته وكالة 2 ديسمبر التابعة لإعلامه العسكري، فقد عقد طارق صالح، لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي السيد سيرغي فيرشينين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة موسكو.
ووفقا للوكالة، استعرض الجانبان تطورات الوضع السياسي والعسكري في البلاد، والتحركات الهادفة لإيجاد تسوية سياسية لإنهاء النزاع في اليمن... مشيرةً بان اللقاء تطرق إلى العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السابق"علي صالح" ونجله أحمد كما تناول ملف الأسرى والمعتقلين .
وأكد الوزير الروسي بذل بلاده لجهود مستمرة لإنهاء الحرب في اليمن ودعوة كافة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات.
من جهته قال طارق صالح أن وجهة نظر مكتبه السياسي تتطابق مع وجهة نظر الروس في كون المفاوضات السياسية هي الحل لإنهاء الحرب.
ويعمل طارق صالح منذ مقتل عمه علي صالح على يد الحوثيين بصنعاء في ديسمبر 2019، كقائد لمجاميع عسكرية خارجة عن سيطرة الدولة، ومدعومة من الإمارات في جبهة الساحل الغربي بالحديدة.
ويصف البعض "طارق صالح"بـ زبيدي الساحل بإعتباره يقود قوات خارج اطار تشكيلات قوات الشرعية ويتولى قيادتها فعليا سلطات الإمارات على غرار تلك التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي يرأس مجلسها زعيم الانفصاليين المدعوم إمارتيا عيدروس الزبيدي.