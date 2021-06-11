بدءًا من يوم غداً.. الحوثيون يعلنون تطبيق جرعة سعرية جديدة في مادة «البنزين»

الجمعة 11 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة تطبيق جرعه سعرية جديدة في مادة البنزين اعتباراً من يوم غداً السبت في جميع مناطق سيطرتها.

وقالت شركة النفط الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين في بيان لها اطلع عليه، "مأرب برس"بأن الشركة إضطرت إلى تحريك سعر بيع مادة البنزين اعتباراً من يوم غدا السبت الموافق 2021/6/12 م وعلى النحو التالي :

المادة - بنزين

سعر البيع /لتر= 425 ريال

سعر الدبة ٢٠لتر = 8500ريال

وارجعت شركة النفط الحوثية اسباب تحريكها لسعر بيع مادة البنزين في مناطق سيطرتها الى ما اسمته ارتفاع غرامات تاخير السفن النفطية.