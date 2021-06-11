فريق اللجنة الوطنية ينفذ نزولا ميدانيا للتحقيق في حادثة القصف الإرهابي «للحوثيين» على مدينة«مأرب»

الجمعة 11 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - مأرب

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نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات الانسان اليوم الجمعة نزولا ميدانيا للتحقيق في حادثة القصف الصاروخي والطيران المسير الأخير الذي استهدف مدينة مأرب مساء أمس.

وخلال النزول الميداني للفريق ممثلا بنائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي وأعضاء اللجنة القاضي ناصر العوذلي والقاضي اشراق المقطري والدكتور محمد طليان عاينت اللجنة أماكن سقوط المقذوفات والأضرار المادية وحجم الدمار الذي خلفه القصف؛ واخذوا عينات من بقايا المقذوفات لعرضها على خبير عسكري لمعرفة نوعها؛ كما قابل الفريق عدد من الشخصيات لأخذ افاداتهم حول الواقعة.

وفي ذات السياق قامت فريق اللجنة الوطنية للتحقيق بزيارة جرحى القصف الذين يرقدون في عدد من مستشفيات مدينة مأرب واستمعوا إلى إلى افاداتهم حول الواقعة.