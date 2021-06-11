”تعز“ تبدأ اعتصام مفتوح أمام مقر المحافظة تنديدا بالفساد والمطالبة برحيل الفاسدين وعلى رأسهم المحافظ ”شمسان“

الجمعة 11 يونيو-حزيران 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شارك مئات المواطنين، الجمعة 11 يونيو/حزيران، في تظاهرة حاشدة بمدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، معلنين بدء اعتصام مفتوح أمام مقر المحافظة، للمطالبة برحيل مسؤولين اتهموهم بالفساد.

وأدى مئات المحتجين صلاة الجمعة، قرب مقر المحافظة بشارع جمال في قلب مدينة تعز، بدعوة من ناشطين. ورددوا هتافات ورفعوا لافتات منددة بانتشار الفساد والغلاء، مطالبين برحيل مسؤولين متهمين بالفساد، وعلى رأسهم المحافظ نبيل شمسان.

وأعلن المتظاهرون بدء اعتصام مفتوح أمام مقر المحافظة اعتبارا من الجمعة، وحتى رحيل من وصفوهم بالفاسدين، بعد نحو 3 أسابيع من التظاهرات. مؤكدين ان رحيل المحافظ نبيل شمسان، مطلب شعبي لن يتراجعوا عنه.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، قرر محافظ تعز إيقاف مديري النقل والكهرباء في المحافظة محمد النقيب وعارف عبد الحميد، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات.

وتخضع تعز لسلطة الحكومة اليمنية، ويفرض عليها الحوثيون حصارا مطبقا منذ بدء الحرب، ما أدى إلى تدهور أكبر للوضع الإنساني والصحي فيها.