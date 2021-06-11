مقتل 8 من قوات ”الانتقالي الجنوبي“ بانفجار استهدفهم بـ”زنجبار“ بعد ساعات من اغتيال قيادي في عدن وفد عمان يغادر صنعاء خائباً وقيادي حوثي يؤكد: ”لن نوقف إطلاق النار حتى تحرير كل شبر من الأراضي اليمنية“ ”تعز“ تبدأ اعتصام مفتوح أمام مقر المحافظة تنديدا بالفساد والمطالبة برحيل الفاسدين وعلى رأسهم المحافظ ”شمسان“ بيان هام للحكومة اليمنية حول فتح مطار صنعاء والوضع في ميناء الحديدة شركات في تركيا والإمارات وإيران تجمع ملايين الدولارات للحوثيين.. تعرف على اسماء المشمولين بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت كيانات وأفراد بينهم تجار وشركة صرافة يمنية الوفد العماني يغادر صنعاء ومصادر تتحدث عن فشل المهمة التي جاء من أجلها مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للأسر الأشد احتياجا في حضرموت صافر تبشر برفع الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بالغاز المنزلي بشكل أكبر شاهد.. اسامة بن لادن كما لم تره من قبل «صورة نادرة» مباراة صعبة للمنتخب اليمني الليلة على ملعب الملك فهد بالرياض
شارك مئات المواطنين، الجمعة 11 يونيو/حزيران، في تظاهرة حاشدة بمدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، معلنين بدء اعتصام مفتوح أمام مقر المحافظة، للمطالبة برحيل مسؤولين اتهموهم بالفساد.
وأدى مئات المحتجين صلاة الجمعة، قرب مقر المحافظة بشارع جمال في قلب مدينة تعز، بدعوة من ناشطين. ورددوا هتافات ورفعوا لافتات منددة بانتشار الفساد والغلاء، مطالبين برحيل مسؤولين متهمين بالفساد، وعلى رأسهم المحافظ نبيل شمسان.
وأعلن المتظاهرون بدء اعتصام مفتوح أمام مقر المحافظة اعتبارا من الجمعة، وحتى رحيل من وصفوهم بالفاسدين، بعد نحو 3 أسابيع من التظاهرات. مؤكدين ان رحيل المحافظ نبيل شمسان، مطلب شعبي لن يتراجعوا عنه.
ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، قرر محافظ تعز إيقاف مديري النقل والكهرباء في المحافظة محمد النقيب وعارف عبد الحميد، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات.
وتخضع تعز لسلطة الحكومة اليمنية، ويفرض عليها الحوثيون حصارا مطبقا منذ بدء الحرب، ما أدى إلى تدهور أكبر للوضع الإنساني والصحي فيها.