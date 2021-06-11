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مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للأسر الأشد احتياجا في حضرموت

الجمعة 11 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم الأربعاء ،٩ يونيو الجاري مشروع توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا والنازحة في محافظة حضرموت لعام 2021م.

وجرى خلال التدشين توزيع 13 طنا و375 كيلو غراما من المساعدات في مديريتي بروم ميفع وغيل باوزير في محافظة حضرموت، استفاد منها 875 فردا.

تأتي هذه المساعدات استمرارا لدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة،وفقا للمركز.

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