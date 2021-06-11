عاجل.. الوفد العماني يغادر صنعاء ومصادر تتحدث عن فشل المهمة التي جاء من أجلها مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للأسر الأشد احتياجا في حضرموت صافر تبشر برفع الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بالغاز المنزلي بشكل أكبر شاهد.. اسامة بن لادن كما لم تره من قبل «صورة نادرة» مباراة صعبة للمنتخب اليمني الليلة على ملعب الملك فهد بالرياض تعرّف على رؤية حركة "حماس" لحوارات القاهرة المؤجلة ما حقيقة اكتشاف تركيا لكميات هائلة من الذهب؟ الرئيس هـادي:حرق الاسر والاطفال بصواريخ ومفخخات المليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي إيرلو «فارس»يتحرك لإفشال مساعي السلام في « اليمن» لماذا يلهث «الحوثي» للسيطرة على «مـأرب»؟..تقرير
أعلنت قيادة شركة صافر (مقرها مأرب) امس الخميس، الانتهاء بنجاح من عملية صيانة مصنع الغاز Gas Plant #2 في وحدة المعالجة المركزية CPU بصافر.
وأكدت قيادة الشركة- في بيان مقتضب وصل مأرب برس- بأن عملية الصيانة كانت شاملة للوحدة الإنتاجية والذي سوف تسهم بدورها في رفع العملية الإنتاجية بشكل أكبر ورفد الأسواق المحلية بالغاز المنزلي.
واشارت بأن عملية الصيانة تمت باحترافية عالية عبر فرق العمليات والإنتاج التابعة لشركة صافر بقيادة المهندس عبدالسلام العطير وبمتابعة من المدير العام التنفيذي لشركة صافر المهندس سالم كعيتي.
يذكر أن مادة الغاز المنزلي، هي احدى الازمات التي اثقلت كاهل المواطن اليمني؛ لاسيما في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، حيث تتلاعب المليشيات بأسعار الغاز المنزلي، وعملت على توسيع وازدهار السوق السوداء التي تبيع الغاز ومشتقات النفط بأسعار خيالية،خلافا لأسعارها الرسمية .