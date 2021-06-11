عاجل.. الوفد العماني يغادر صنعاء ومصادر تتحدث عن فشل المهمة التي جاء من أجلها مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للأسر الأشد احتياجا في حضرموت صافر تبشر برفع الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بالغاز المنزلي بشكل أكبر شاهد.. اسامة بن لادن كما لم تره من قبل «صورة نادرة» مباراة صعبة للمنتخب اليمني الليلة على ملعب الملك فهد بالرياض تعرّف على رؤية حركة "حماس" لحوارات القاهرة المؤجلة ما حقيقة اكتشاف تركيا لكميات هائلة من الذهب؟ الرئيس هـادي:حرق الاسر والاطفال بصواريخ ومفخخات المليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي إيرلو «فارس»يتحرك لإفشال مساعي السلام في « اليمن» لماذا يلهث «الحوثي» للسيطرة على «مـأرب»؟..تقرير
يلتقي منتخب اليمن نظيره الأوزبكي مساء اليوم لحساب مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس اسيا وكاس العالم.
ويدخل المنتخب اليمني المباراة بهدف تحسين الصورة وتقديم اداء جيد وبرصيده 5 نقاط في ذيل ترتيب المجموعة.
في المقابل تسعى اوزباكستان لتعزيز رصيدها من النقاط وزيادة حظوظها في التأهل لنهائيات كاس اسيا 2023، حيث تحتل المركز الثاني خلف السعودية برصيد 12 نقطة.
وخسر المنتخب اليمني من السعودية 3-0 في المباراة الماضية، فيما فاز المنتخب الاوزبكي على سنغافورة 5 -0.
مباراة اليمن واوزباكستان تنطلق تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة كما تلعب السعودية مع سنغافورة بنفس التوقيت.