مباراة صعبة للمنتخب اليمني الليلة على ملعب الملك فهد بالرياض

الجمعة 11 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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يلتقي منتخب اليمن نظيره الأوزبكي مساء اليوم لحساب مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس اسيا وكاس العالم.

ويدخل المنتخب اليمني المباراة بهدف تحسين الصورة وتقديم اداء جيد وبرصيده 5 نقاط في ذيل ترتيب المجموعة.

في المقابل تسعى اوزباكستان لتعزيز رصيدها من النقاط وزيادة حظوظها في التأهل لنهائيات كاس اسيا 2023، حيث تحتل المركز الثاني خلف السعودية برصيد 12 نقطة.

وخسر المنتخب اليمني من السعودية 3-0 في المباراة الماضية، فيما فاز المنتخب الاوزبكي على سنغافورة 5 -0.

مباراة اليمن واوزباكستان تنطلق تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة كما تلعب السعودية مع سنغافورة بنفس التوقيت.