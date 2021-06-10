الرئيس هـادي:حرق الاسر والاطفال بصواريخ ومفخخات المليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي

الخميس 10 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أجرى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء اليوم اتصالا هاتفيا بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على تطورات الاوضاع الميدانية والوقوف على حصيلة الأعمال الإجرامية العدائية للمليشيات الحوثية الإيرانية تجاه العزل والأبرياء من أبناء شعبنا اليمني في مأرب من السكان والنازحين من جرائم المليشيات الانقلابية التي تواصل استهدافهم للإمعان في قتل المدنيين وتدمير مقومات الحياة وقطع خيوط الأمل في السلام والتعايش الذي قدمنا في سبيله ومن اجله الكثير من التنازلات في محطات الحوار والسلام المختلفة.

وقال الرئيس هادي انه في الوقت الذي يعمل المجتمع الدولي وبجهود صادقة من الاشقاء في ايجاد أمل وفرص للسلام تواصل مليشيات الانقلاب تصعيدها وحصدها للأرواح الأمنه والبريئة غير مكترثة بأي جهود لحقن الدماء اليمنية تواصلًا لأجندتها وخدمة مشاريع ايران التدميرية في المنطقة.

واكد الرئيس ان دماء الابرياء في احداث متوالية وحرق الاسر والاطفال بصواريخ ومفخخات المليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي بقدر تعميق الجراح والام شعبنا من قبل تلك المليشيات التي دمرت مقدرات الدولة وشرخت النسيج الاجتماعي وهجرت أبنائها.

وثمن الرئيس هادي صمود واستبسال ابناء مأرب بكل اطيافها وسكانها لوأد المشروع السلالي وانكساره على اسوار مأرب الجمهورية والوحدة والصمود، محيي التضحيات التي قدمها ويقدمها الابطال في المؤسسة العسكرية والأمنية ورجال القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات، والوقوف بثبات وبسالة في الدفاع عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة ابناء الشعب اليمني في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الايرانية تجاه شعبنا وطننا وهويتنا.

وقال ستظل تلك التضحيات محل تقدير واعتزاز كافة ابناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.. معبراً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى وموجهًا بتقديم الرعاية والاحتياجات اللازمة لهم.

من جانبه عبر محافظ مارب اللواء سلطان العرادة عن امتنانه لمتابعة واهتمام الرئيس هادي لواقع محافظة مأرب بمختلف تطوراتها واحداثها باعتبارها قلعة الصمود امام المد الفارسي الحوثي الذي يريد تحقيق انتصاراته ومكاسبه الميدانية ولو على اشلاء الابرياء من ابناء اليمن الذي لا يكترث لحياتهم او تعنيه في مواصلة لعدوانه المتغطرس تجاه النازحين والابرياء من العزل والاطفال والنساء بعد انكسار طموحه في الجبهات على ايد ابطال شعبنا اليمني الصناديد جيشا ومقاومة على السواء.. مؤكدا وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ومشروعها الوطني الجامع ومواجهة المليشيا الحوثية الايرانية.

لافتا الى المعنويات العالية التي يتمتع بها الابطال في مختلف الجبهات وخطوط التماس.

وكانت المليشيات الحوثية الإرهابية قد شنت في وقت سابق من مساء اليوم قصفاً متتالياً على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء الصلاة مغرب اليوم بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

واكدت مصادر طبية ومحلية في محافظة مأرب أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف ، هي 8 شهداء وأكثر من 27 جريحاً والعدد مرشح للزيادة بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها في القصف فضلاً عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.