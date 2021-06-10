إيرلو «فارس»يتحرك لإفشال مساعي السلام في « اليمن»

الخميس 10 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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فيما تتواصل الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة، كثّف نظام الملالي وذراعه الإرهابي مليشيا «حزب الله» من مساعيه لتأجيج الصراع ونشر الفتنة.

ونقلت صحيفة«عكاظ» السعودية عن مصدر موثوق في صنعاء إن مندوب طهران حسن إيرلو عقد عددا من اللقاءات مع قيادات حوثية وأعضاء في حكومة الانقلاب لإفشال الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وتنفيذ مبادرات السلام وإيجاد حل شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني.

وتزامنت تحركات إيرلو مع خطاب جديد لزعيم المليشيا اللبنانية حسن نصر الله شجّع فيه على نشر العنف والإرهاب في اليمن، مطالبا المليشيا بالاستمرار في الحرب ورفض جهود السلام التي تسعى إليها الأطراف الدولية.

ووصف مراقبون يمنيون دور نصر الله بـ«المؤجج والمحرض»، مؤكدين أنه يمارس التضليل ويسعى لمزيد من الاقتتال والفتنة بين الشعب اليمني الذي بات مستوعبا دوره الإرهابي في المنطقة بشكل عام وارتزاقه على دماء وأشلاء الأطفال...