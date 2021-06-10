لماذا يلهث «الحوثي» للسيطرة على «مـأرب»؟..تقرير مقتل واصابة 35 مدنياً بينهم نساء ومسعفون في حصيلة أولية لقصف حوثي استهدف مسجداً وسجن نساء وسط مدينة مأرب يقودها قيادي «حوثي» يقيم في طهران.. الخزانة الأمريكية تفضح شبكات تمويل «الحوثيين» السرية وتفرض عقوبات بحقها الامارات تقطع التيار الكهربائي عن جميع المستهلكين في ”سقطرى“ التحالف يعلن تعليق عملياته العسكرية في اليمن المئات يشيعون جثمان الطفلة ليان أحد ضحايا محرقة محطة الوقود بمأرب.. صور تنفيذ حد الحرابة بمصري قتل رجل أمن سعودي اثناء صلاته بن مبارك يوضح هدف قيامه بجولة اوروبية ويتحدث مع مسئولين كبار عن الحل الوحيد في اليمن والعائق الحقيقي امام السلام يمنيون عالقون في بلدهم يوجهون مناشدة انسانية عاجلة للحكومة والملك سلمان حقيقة الاتفاق على فتح مطار صنعاء.. مسئول حكومي ينفي ويكشف عن نقاط مبادرة حل متكاملة يحملها الوفد العماني تنفذ بشكل متزامن
أكدت مصادر محلية وطبية في محافظة مأرب، سقوط 8 شهداء و27 جريحاً من المدنيين في حصيلة أولية للقصف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانياً، مساء اليوم الخميس 10 يونيو/حزيران، على مدينة مأرب.
وأوضحت المصادر لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، أن المليشيات الحوثية الإرهابية شنت مساء اليوم قصفاً متتالياً على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء الصلاة مغرب اليوم بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.
واكدت المصادر، أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف حتى لحظة كتابة الخبر، هي 8 شهداء وأكثر من 27 جريحاً والعدد مرشح للزيادة بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها في القصف فضلاً عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.