الامارات تقطع التيار الكهربائي عن جميع المستهلكين في ”سقطرى“

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قطعت شركة إماراتية لتوليد الكهرباء في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، الخميس 10 يونيو/حزيران، التيار الكهربائي عن جميع المستهلكين في المحافظة.
وقال مسؤول محلي إن "شركة دكسم باور الإمارتية قطعت التيار الكهربائي عن جميع المواطنين والمستهلكين في سقطرى بعد احتجاجات شهدها الأرخبيل تنديدا باحتكار الوقود"، بحسب ”يمن شباب“.
وأضاف، إن الشركة الإماراتية سبق أن نهبت مؤسسة الكهرباء الحكومية عبر مليشيات المجلس الانتقالي، بحجة أنها تقوم بتشغيل الكهرباء مجاناً.
وأكد المسؤول، أن الإمارات وميليشيات المجلس الانتقالي المسيطرة على الأرخبيل، تمارس سياسة التضييق على مواطني المحافظة.
وأمس الأربعاء، شهدت سقطرى احتجاجات لعشرات المواطنين على سياسة الاحتكار التي تمارسها محطة ادنوك الإمارتية، للمشتقات النفطية على مدى أشهر متوالية.
وكانت الشركة الإماراتية قد صادرت قبل نحو شهرين عدادات مؤسسة الكهرباء الحكومية، وفرضت على المواطنين شراء عدادات تجارية بمبالغ خيالية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت مليشيات المجلس الانتقالي بدعم إماراتي على أرخبيل سقطرى بعد مواجهات مع القوات الحكومية، وذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.