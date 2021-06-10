المئات يشيعون جثمان الطفلة ليان أحد ضحايا محرقة محطة الوقود بمأرب.. صور

الخميس 10 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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شارك المئات من المواطنين بينهم اطفال ،اليوم الخميس، بتشييع جثمان الطفلة ليان طاهر،احد ضحايا القصف الحوثي الذي استهدف محطة وقود بمدينة مأرب السبت الماضي، وراح ضحيته 21 مدنياً.

وتجمع المواطنون أمام مستشفى الهيئة بمأرب لأخذ جثمان الطفلة "ليان"، وهم يرفعون صوراً ولافتات تدين المحرقة الحوثية التي تعرضت لها الطفلة ليان وبقية الشهداء المدنيين.

وحمل المشيعون جثمان الطفلة ليان إلى مقبرة الشهداء بمارب، وهم يرددون شعارات تندد بجرائم ميليشيا الحوثي ضد الأطفال والمدنيين في محافظة مارب وبقية المناطق اليمنية.

بالتزامن انطلقت تظاهرة إلكترونية تذكر بجرائم ميليشيا الحوثي، وتدعو لإعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية نظراً لجرائمها بحق اليمنيين.

وقفة تضامنية بالشموع

ومساء امس الاربعاء، نفذ العشرات من الأطفال، وقفة تضامنية بالشموع أمام منزل الطفلة ليان طاهر في مدينة مأرب للتنديد بالمحرقة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الارهابية في مدينة مأرب وراح ضحيتها 21 مدنياً بينهم الطفلة ليان.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة الشموع وصوراً للطفلة ليان قبل وفاتها وصوراً أخرى لجثتها المتفحمة في هذه المحرقة المروعة بالإضافة إلى صور لأطفال قتلوا بصواريخ وقذائف مليشيات الحوثي التي استهدفت مدينة مأرب خلال الفترة الماضية .

كما رفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها عبارات نددت بهذه الجريمة الإرهابية،وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب أطفال مأرب، ومحاسبة قيادات مليشيات الحوثي على جرائمها المستمرة بحق المدنيين.

وعبر الأطفال خلال وقفتهم عن مخاوفهم من أن تطالهم صواريخ المليشيات وطائراتها المفخخة التي تطلقها باستمرار باتجاه الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب .. داعيين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل المنظمات المعنية بالطفولة إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتدخل العاجل لوضع حد للجرائم والانتهاكات الحوثية المستمرة بحقهم وضمان محاكمة كل من تلطخت أياديهم بدماء أطفال اليمن وعدم إفالتهم من العقاب.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد استهدفت محطة وقود في حي الروضة أثناء وجود عشرات السيارات أمام المحطة بانتظار البنزين يوم السبت الماضي ما أدى إلى استشهاد 21 مدنياً وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها المليشيات بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.