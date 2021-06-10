يمنيون عالقون في بلدهم يوجهون مناشدة انسانية عاجلة للحكومة والملك سلمان

الخميس 10 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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قال مغتربون يمنيون في السعودية، انهم عالقون في بلدهم اليمن، ولم يتمكنوا من العودة الى المملكة بسبب الاجراءات الاحترازية الجديدة الخاصة بفيروس كورونا.

وناشد المغتربون العالقون، الحكومة اليمنية والملك سلمان، ايجاد حل عاجل لمشكلتهم، في مناشدة عبر مأرب برس، وجهت لوزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اليمنية احمد عوض بن مبارك.

وقالوا توضيحا لمشكلتهم :حيث أننا لم نستطع العودة إلى المملكة بسبب الإجراءات الجديدة الخاصة بالتحصين ضد كورونا والحجر المؤسسي ولا نملك ما يعيينا على تحمل نفقات الحجر المؤسسي من خلال السفر جوا، ولصعوبة الحصول على حجوزات على طيران اليمنية حيث أن أقرب رحلة متوفرة على اليمنية في نهاية شهر أغسطس بسبب الضغط الكبير على الطيران، وستنتهي تأشيرات معظمنا قبل أن نمكن من العودة إلى المملكة.

وتضمنت المناشدة مقترحين لحل مشكلة العالقين في اليمن ،الذين يخشون انتهاء تأشيراتهم قبل تمكنهم من العودة الى السعودية.

وكانت السعودية ،وضعت عدة اشتراطات صحية لليمنيين المقيمين الراغبين في العودة الى المملكة .

فيما يلي نص المناشدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك المحترم

وزير الخارجية والمغتربين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: مناشدة من أخواكم المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية العالقون في اليمن

نحن المغتربون اليمنيون وأصحاب التأشيرات الجديدة إلى المملكة العربية السعودية العالقون في اليمن بسبب إجراءات الدخول إلى المملكة، نناشدكم بحق الإنسانية ونناشد من خلالكم حكومة خادم الحرمين الشريفين، إيجاد حل عاجل وإنساني لمشكلتنا الإنسانية الكبيرة حيث أننا لم نستطع العودة إلى المملكة بسبب الإجراءات الجديدة الخاصة بالتحصين ضد كورونا والحجر المؤسسي ولا نملك ما يعيينا على تحمل نفقات الحجر المؤسسي من خلال السفر جوا، ولصعوبة الحصول على حجوزات على طيران اليمنية حيث أن أقرب رحلة متوفرة على اليمنية في نهاية شهر أغسطس بسبب الضغط الكبير على الطيران، وستنتهي تأشيرات معظمنا قبل أن نمكن من العودة إلى المملكة.

وعليه نضع بين أيديكم المقترحات التالية:

المتقرح الأول: الطلب من حكومة المملكة بالتكرم والموافقة على السماح لليمنيين بالدخول إلى المملكة برا أو جوا بعد أخذ جرعة واحدة على أن تعطى الجرعة الثانية في المملكة، مع تطبيق الإجراءات الأخرى الخاصة بفحصPCR وحجر منزلي.

المقترح الثاني: السماح بالدخول برا لأصحاب التأشيرات الجديدة المقاربة على الانتهاء وأصحاب تأشيرات الخروج والعودة الذين لم يستطيعوا التمديد بسبب تجديد الإقامة، على أن يخضعوا للحجر المؤسسي في منطقة شرورة على نفقة المسافرين أنفسهم.

وهم كالتالي

1 من يحملون تاشيرت جديدة الذي لايسمح النظام بتمديدها

2من يحملون تاشيرت الخروج والعودة وصلاحية الاقامه شارفت على الانتهاء

ويكون السماح بالدخول حسب الأولوية لمن شارفت تاشيرتة على الانتهاء من الفئات المذكورة أعلاه

ونناشدكم ونناشد الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الانسانية التكرم بالتمديد لمن أنتهت تاشيرتهم بسبب إلاجرات الاحترازاية وإغلاق منفذ الوديعة وتمديد لفتره معينة لمن قاربت تاشيرتة على الانتهاء ،حتى يتمكن المنفذ من تخفيف عدد المسافرين الخاضعين للححر المؤسسي

معالي الوزير،،

املنا كبير بكم بعد الله لإيجاد معالجة إنسانية لوضعنا وتقبلوا خالص التحية والتقدير.

أخوانكم

المغتربون وأصحاب التأشيرات الجديدة إلى المملكة العالقون في اليمن