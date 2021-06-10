حزب الإصلاح يهاجم حركة حماس ويقول انها وقعت في فعل مشين

الخميس 10 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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هاجم حزب الاصلاح اليمني، حركة حماس، على خلفية قيام ممثلها في صنعاء بلقاء وتكريم قيادي حوثي قبل ايام.

ودان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح ما أقدم عليه ممثل حركة حماس في صنعاء من تكريم لجماعة الحوثي الاجرامية في الوقت الذي تنزف فيه دماء اليمنيين وتتفحم جثث أطفالهم بسبب صواريخ الحوثي البالستية وطائراته المسيرة المفخخة في مأرب وتعز والحديدة والضالع.

واعتبر المصدر ما أقدم عليه ممثل حماس في صنعاء استفزازا لليمنيين الذين يواجهون الصلف الحوثي السلالي كما يواجه الشعب الفلسطيني الشقيق الصلف الصهيوني الغاشم.

وعبر المصدر من استغرابه أن يصدر هذا التصرف من حركة مقاومة للاحتلال الصهيوني الذي احتل الأرض الفلسطينية وشرد أبناء الشعب الفلسطيني وقتلهم بدم بارد وهو ذات السلوك الذي تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني.

وقال المصدر "كان الأحرى بحماس أن تحترم حق الشعب اليمني في مقاومة الإجرام الحوثي و أن تنأى بنفسها عن الوقوع في هذا الفعل المشين لا سيما وهي تقاوم الظلم والاجرام ولا يصح أن تقبل على اليمنيين ما ترفضه للشعب الفلسطيني".

وجدد المصدر دعم الإصلاح وكافة أبناء الشعب اليمني لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المصدر أن قضية فلسطين ستظل هي قضيتنا المركزية كما هي قضية الشعب اليمني والعالمين العربي والإسلامي.

وكانت حركة حماس قالت في بيان مقتضب ان اي تصريح او موقف يفهم منه انه انحياز لاي طرف او تدخل من الحركة في ما وصفته الصراع المؤسف في اليمن هو موقف شخصي لا يعبر عن الحركة وقيادتها بأي حال من الاحوال.

ويأتي هذا الموقف تعليقا على تكريم ولقاء ممثل حركة حماس في صنعاء بالقيادي الحوثي محمد على الحوثي.