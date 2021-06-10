عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء والتحالف يعلن : لم ننفذ أي غارة

الخميس 10 يونيو-حزيران 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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هزت سلسلة انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء ظهر اليوم الخميس، فيما قال التحالف ان مقاتلاته لم تنفذ اي عملية عسكرية خلال الفترة الماضية.

وقال سكان محليون لمأرب برس انهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة من معسكر الفرقة الاولى مدرع شمال صنعاء كما شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد.

وفيما تواترت الانباء بأن التحالف هو من شن غارات على معسكر الفرقة؛ نقل التلفزيون السعودي عن التحالف قوله انه لم ينفذ أي عمليات في صنعاء أو أي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية.

واضاف ان عدم تنفيذ أي عملية هدفه تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن.

وشدد التحالف على أن الأنباء التي أشارت لاستهدافه مقر الفرقة بصنعاء عارية عن الصحة.