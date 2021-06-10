هجوم هو الاول من نوعة على شركة الحوم في العالم كلفها 11مليون دولار فدية

الخميس 10 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت أكبر شركات إنتاج اللحوم في العالم "جيه بي إس" البرازيلية، اليوم الخميس أنها دفعت لقراصنة فدية بقيمة 11 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان: "تؤكد شركة "جيه بي إس " أنها دفعت اليوم فدية قدرها 11 مليون دولار ردا على هجوم إلكتروني إجرامي".

هذا وتعرضت الشركة، يوم الاثنين، لهجوم إلكتروني، أثّر على بعض الخوادم التي تدعم نظام تكنولوجيا المعلومات.

وأدى الهجوم إلى توقف الإنتاج في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة وأستراليا. وتلقت الشركة مطالب بدفع فدية.