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نقابة الصحافة في يومها المحلي تعلن عن 11صحفيا لدى الحوثي والقاعدة و1400 حالة انتهاك منذ بداية الحرب

الخميس 10 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أعلنت نقابة الصحفيين اليمنية، الأربعاء، أن 11 صحفيًا في عداد السجناء لدى جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الصحافة اليمنية، الذي يوافق 9 يونيو/ حزيران من كل عام كتقليد سنوي دأبت عليه منذ تحقيق الوحدة اليمنية في مايو/ آيار 1990

وقالت النقابة: "يأتي يوم الصحافة اليمنية، ولا يزال هناك 11 صحافيا معتقلا بينهم 10 لدى جماعة الحوثي، وواحدًا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت (شرقي البلاد)"، دون تفاصيل أكثر.

وأشارت إلى أن "الصحافة والصحفيين تعرضوا منذ بداية الحرب إلى أكثر من 1400 انتهاك (لم توضحها)".

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة

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