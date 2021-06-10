الرئيس الأمريكي بايدن يكشف ما سوف يقولة لرئيس الروسي في القمة المرتقبة نقابة الصحافة في يومها المحلي تعلن عن 11صحفيا لدى الحوثي والقاعدة و1400 حالة انتهاك منذ بداية الحرب وثيقة مسربة من مجموعة السبع بطلب التحقيق حول منشأ كورونا وقفة تضامنية بالشموع في مأرب أمام منزل أسرة ليان طاهر الجيش الوطني يعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة في الجوف ما الذي يريده الانتقالي من سيطرته على المؤسسات الحكومية بعدن؟.. تقرير امرأة تلد سبعة أولاد وثلاث فتيات دفعة واحدة تعنّت «حوثي»ينسف جهود «غريفيث» ومسقط قصة الطائرات الانتحارية التي تسللت لإسرائيل تحت غطاء الصواريخ، ولماذا تبدو سلاح المستقبل للمقاومة؟ وزير الدفاع يعلن مضي قوات «الشرعية» في خيارات حاسمة لمواجهة المشروع «الإيراني الحوثي» في «اليمـن»
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنية، الأربعاء، أن 11 صحفيًا في عداد السجناء لدى جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة شرقي البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الصحافة اليمنية، الذي يوافق 9 يونيو/ حزيران من كل عام كتقليد سنوي دأبت عليه منذ تحقيق الوحدة اليمنية في مايو/ آيار 1990
وقالت النقابة: "يأتي يوم الصحافة اليمنية، ولا يزال هناك 11 صحافيا معتقلا بينهم 10 لدى جماعة الحوثي، وواحدًا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت (شرقي البلاد)"، دون تفاصيل أكثر.
وأشارت إلى أن "الصحافة والصحفيين تعرضوا منذ بداية الحرب إلى أكثر من 1400 انتهاك (لم توضحها)".
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة