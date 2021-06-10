الجيش الوطني يعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة في الجوف

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أسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي فوق محافظة الجوف، شمالي اليمن.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف".
كما أكد قائد عسكري أن الطائرة الحوثية المسيّرة، التي تم إسقاطها شرق مدينة الحزم، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين.
في سياق آخر، شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من المدنيين في محافظة الجوف.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن رئيس لجنة الحقوق والإعلام في المحافظة صالح جمالة، أن ميليشيا الحوثي اقتادت المعتقلين إلى سجونها بالعاصمة صنعاء وما زالت مستمرة في تنفيذ اعتقال المدنيين بحجج مختلفة