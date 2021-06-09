”بن عزيز“ يطلع على سير المعارك غرب مأرب

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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الأربعاء، سير العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، شمال غرب محافظة مارب.
واطلع الفريق بن عزيز، من قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن احمد حسان جبران، على النجاحات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال، وعلى حجم الخسائر التي يتكبّدها العدو يومياً في العتاد والأرواح.
وأشاد رئيس الأركان، بالروح المعنوية والجاهزية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة.. مشيداً بما يسطرونه من ملاحم خالدة دفاعاً عن الثوابت والمكتسبات الوطنية، مثمناً الدعم والإسناد الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.
ومن جانبه، عبّر قائد المنطقة العسكرية السابعة عن شكره وتقديره لقيادة وزارة الدفاع على اهتمامها بأبطال الجيش والمقاومة الشعبية، مؤكداً جاهزية الأبطال في كافة الجبهات والميادين لتنفيذ المهام المطلوبة وفق الخطط المرسومة.