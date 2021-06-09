مدينة سعودية تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم هكذا اختفت أربعة أبراج تبريد ضخمة لمحطة كهرباء في بث مباشر لمباراة كرة القدم في أول إصدار لصكوكها.. شركة سعودية تتلقى طلبات بـ55 مليار دولار مشاهد أثارت ضجة واسعة ..حقيقة أول ظهور للشمس الصناعية التي طورتها الصين في السماء الجنة الوطنية للتحقيق تطلع على أوضاع حقوق الإنسان والسجناء بمأرب وفد عمان يصطدم بشروط حوثية جديدة وضغوطات إيرانية.. مالذي حققه الوفد بعد 4 أيام من وصوله صنعاء؟ اختطفت ناشط واقتحمت منزل فيصل رجب.. احتجاجات غاضبة ضد مليشيا الانتقالي في العاصمة عدن اجتماع يمني خليجي مرتقب في الرياض ميزة جديدة في تويتر تمنح المستخدمين فرصة لجني الأرباح.. لكن بثلاثة شروط! الصحة السعودية تعلن إجمالي من تلقوا الجرعة الاولى من لقاح كورونا وتوضح سبب تأخر الجرعة الثانية
شهدت مقاطعة ساوث ستافورد شاير بمنطقة الميدلاندز البريطانية، الاثنين الماضي، تدميرا مسيطرا عليه لـ4 أبراج تبريد لمحطة روجيلي لتوليد الطاقة الكهربائية، يبلغ ارتفاع الواحد منها 117م.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمباراة كرة القدم، يظهر فيه انهيار محطة "روجيلي" التاريخية للطاقة، التي أغلقت منذ العام 2016 بعد 53 عاما من العمل، وتوقف اللاعبون بعد سماع دوي تفجير مسيطر عليه للمحطة.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إن عملية الهدم المسيطر عليها للأبراج استغرقت 5 ثوان فقط، حيث تعد الأبراج التي يزيد ارتفاعها عن (384 قدما) 117 مترا، أحد أبرز الهياكل في ساوث ستافورد شاير منذ الخمسينات".
وأضافت الصحيفة: "برد كلا منها ستة ملايين جالون من الماء قبل ساعة من إغلاق المصنع في عام 2016، وسيتم استبدالها بـ2300 منزل منخفض الكربون ومدرسة في Rugeley ، Staffs".
وقالت وزيرة الطاقة، آن ماري تريفيليان: "ستساعد إعادة التطوير هذه في بث حياة جديدة في المجتمع مع دعم التزاماتنا المناخية الطموحة".
يذكر أن محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم الكهرباء كانت قد وفرت الكهرباء لملايين المنازل لعقود، وكانت واحدة من رموز صناعة الفحم في المنطقة، ونظمت شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" بثا مباشرا لعملية الهدم، حتى لا ينظم الذين يرغبون في رؤية الانفجار الخاضع للسيطرة حشدا من الناس.