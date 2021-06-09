مدينة سعودية تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم هكذا اختفت أربعة أبراج تبريد ضخمة لمحطة كهرباء في بث مباشر لمباراة كرة القدم في أول إصدار لصكوكها.. شركة سعودية تتلقى طلبات بـ55 مليار دولار مشاهد أثارت ضجة واسعة ..حقيقة أول ظهور للشمس الصناعية التي طورتها الصين في السماء الجنة الوطنية للتحقيق تطلع على أوضاع حقوق الإنسان والسجناء بمأرب وفد عمان يصطدم بشروط حوثية جديدة وضغوطات إيرانية.. مالذي حققه الوفد بعد 4 أيام من وصوله صنعاء؟ اختطفت ناشط واقتحمت منزل فيصل رجب.. احتجاجات غاضبة ضد مليشيا الانتقالي في العاصمة عدن اجتماع يمني خليجي مرتقب في الرياض ميزة جديدة في تويتر تمنح المستخدمين فرصة لجني الأرباح.. لكن بثلاثة شروط! الصحة السعودية تعلن إجمالي من تلقوا الجرعة الاولى من لقاح كورونا وتوضح سبب تأخر الجرعة الثانية
أعلن في السعودية أن شركة "أرامكو" تلقت طلبات بأكثر من 55 مليار دولار بعد إصدار صكوك على ثلاث شرائح.
ويعد هذا أول إصدار لصكوك مقومة بالدولار لشركة "أرامكو" السعودية ووفقا لما أعلن فإن الشركة السعودية تتوقع بيع صكوك بقيمة ستة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وتلقى المستثمرون المحتملون تسعيرا استرشاديا لشريحة الثلاث سنوات عند 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأمريكية، وللخمس سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية وللعشر سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.
لكن بعد ذلك قلصت "أرامكو" السعر الاسترشادي إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لصكوك لأجل 3 سنوات ونحو 90 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لصكوك لأجل 5 سنوات وحوالي 125 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لصكوك لأجل 10 سنوات.