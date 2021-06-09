اختطفت ناشط واقتحمت منزل فيصل رجب.. احتجاجات غاضبة ضد مليشيا الانتقالي في العاصمة عدن

الأربعاء 09 يونيو-حزيران 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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تواصلت الاحتجاجات الغاضبة في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية اختطاف مليشيا الانتقالي ناشط حقوقي فجر الثلاثاء.

وكانت مليشيا الانتقالي اختطفت الناشط فؤاد الضيقان فجر اليوم الثلاثاء بعد مداهمة منزله في مديرية التواهي، واقتادته إلى أحد السجون السرية التابعة لها.

وشهدت مدينة عدن امس واليوم احتجاجات واسعة ،وإغلق المحتجون بعض الطرقات.

وقال خالد الشودري، رئيس مؤسسة خليج عدن للإعلام، إن التظاهرات الاحتجاجية في مديرية التواهي غربي عدن، تواصلت حتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، للتنديد باعتقال الناشط "الضيقان".

وأضاف: أن قوات الانتقالي أطلقت النار الحي على المحتجين.

وندد المشاركون باعتقال الناشط فؤاد الضيقان، مطالبين بالإفراج عنه، كما حملوا المجلس الانتقالي مسؤولية اعتقاله وسلامته.

وقالت مصادر محلية، إن المحتجين قطعوا الطريق الرئيسي بالحجارة ونيران الإطارات التالفة.

ويعد الضيقان أحد أبرز الناشطين الشباب الذين نظموا عشرات التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات وتحميل كل الأطراف مسؤولية الأوضاع بما فيها مليشيا المجلس الانتقالي.

وسبق لمليشيا الانتقالي أن أقدمت على اختطاف القيادي في المقاومة محمد السعيدي قبل أكثر من اسبوعين بعد مشاركته في تظاهرة شعبية بمديرية المنصورة للمطالبة بتحسين أوضاع الخدمات الأساسية التي تعاني العاصمة المؤقتة من شحتها أو انعدامها.

في عدن ايضا اقدمت مليشيا المجلس الانتقالي ، امس الثلاثاء على مداهمت منزل قائد اللواء 119 مشاة العميد الركن الأسير لدى مليشيات الحوثي منذ 6 سنوات، فيصل رجب، في مديرية الشيخ عثمان.

واقتحمت مليشيات الانتقالي المنزل،رغم تواجد افراد من اسرة العميد رجب، وزعمت بوجود أسلحة داخل المنزل.