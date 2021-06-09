اجتماع يمني خليجي مرتقب في الرياض

الأربعاء 09 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر خليجية، إن اجتماعاً وزارياً خليجياً يمنياً سيعقد الأسبوع المقبل لمناقشة التعاون بين الجانبين، وتعزيز التعاون ومواصلة دعم المجلس لليمن خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للمصادر التي- فضلت عدم الإفصاح عن هويتها للشرق الأوسط- فإن الاجتماع الوزاري الخليجي اليمني سيعقد في الرياض، الأربعاء المقبل، على هامش اجتماعات الدورة 148 للمجلس الوزاري الخليجي.

وحسب المصادر، فالتحضيرات جارية على قدم وساق للاجتماع الذي يعد العاشر بين الجانبين.

ولم تعط المصادر مزيداً من التفاصيل حول فحوى الاجتماع المرتقب.

وكانت دول الخليج ساهمت بنحو 40 في المائة من إجمالي التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر المانحين الذي عُقد مارس (آذار) 2021 لتمويل خطة الاستجابة لجهود الأمم المتحدة في اليمن.

وتأتي هذه التطورات توازياً مع الجهود الإقليمية والدولية المكثفة لإنهاء الحرب اليمنية. في الوقت نفسه، بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية اليمني، أهمية تعزيز عضوية اليمن في لجان المنظومة الخليجية، ووضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي ودفع عملية التنمية.