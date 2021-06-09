ميزة جديدة في تويتر تمنح المستخدمين فرصة لجني الأرباح.. لكن بثلاثة شروط! الصحة السعودية تعلن إجمالي من تلقوا الجرعة الاولى من لقاح كورونا وتوضح سبب تأخر الجرعة الثانية مخالب الصقر 4.. مناورات عسكرية بين القوات السعودية والأميركية الشركة المسئولة عن انقطاع الانترنت حول العالم تكشف السبب الكشف عن رسائل تهديد حملها الوفد العماني لعبدالملك الحوثي لإجبار جماعته الانقلابية على القبول بمبادرة الحل الأممية رجلاً حاول بالفعل ضرب رئيس الجمهورية.. شاهد لحظة تعرض الرئيس الفرنسي لصفعة قوية في وجهه وماذا قال في اول تصريح من هو الاعب الهندي الذي تخطى رقم ميسي وأصبح وصيفاً لرونالدو بطريقة تثير الدهشة...أختفاء طائرة حربية بلغارية فوق البحر الأسود اثناء إداء مهامها البنك الدولي يعلن عن توقعاته للاقتصاد السعودي حماس تتبرأ من تصرفات أحد قيادتها أجرى محادثات مع مليشيات الحوثي في صنعاء
يحضر القائمون على تطبيق تويتر لإدخال ميزة جديدة على التطبيق ستسمح لمستخدميه بجني بعض الأرباح من صفحاتهم.
وتبعا للباحثة والمختصصة بشؤون التطبيقات، جين وونغ، فإن تويتر على وشك إطلاق ميزة Super Follows الجديدة، والتي من خلالها سيتمكن بعض مستخدمي التطبيق من فرض رسوم على متابعي تغريداتهم مقابل تزويدهم بمحتوى إضافي.
وأشارت وونغ إلى أن الذين سيستفيدون من الميزة الجديدة يجب ألا تقل أعمارهم عن 18 سنة، كما يجب أن تمتلك صفحاتهم 10 آلاف متابع على الأقل عبر تويتر، وأن يكونوا قد نشروا 25 تغريدة على الأقل في الـ 30 يوما الأخيرة قبل تفعيل الخدمة.