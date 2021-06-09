ميزة جديدة في تويتر تمنح المستخدمين فرصة لجني الأرباح.. لكن بثلاثة شروط!

الأربعاء 09 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يحضر القائمون على تطبيق تويتر لإدخال ميزة جديدة على التطبيق ستسمح لمستخدميه بجني بعض الأرباح من صفحاتهم.

وتبعا للباحثة والمختصصة بشؤون التطبيقات، جين وونغ، فإن تويتر على وشك إطلاق ميزة Super Follows الجديدة، والتي من خلالها سيتمكن بعض مستخدمي التطبيق من فرض رسوم على متابعي تغريداتهم مقابل تزويدهم بمحتوى إضافي.

وأشارت وونغ إلى أن الذين سيستفيدون من الميزة الجديدة يجب ألا تقل أعمارهم عن 18 سنة، كما يجب أن تمتلك صفحاتهم 10 آلاف متابع على الأقل عبر تويتر، وأن يكونوا قد نشروا 25 تغريدة على الأقل في الـ 30 يوما الأخيرة قبل تفعيل الخدمة.